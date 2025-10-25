Comasco

CARONNO PERTUSELLA – Ancora un appuntamento con la formazione Primavera 2 del Como, che sta dominando il proprio campionato, questo pomeriggio allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella. I lariano infatti giocano “in casa” ed ospitano il Renate, per vincere e confermarsi in solitaria al comando della graduatoria.

Fischio d’inizio alle 11, per una gara che sicuramente non mancherà di richiamare sugli spalti tanti appassionati ed estimatori del calcio giovanile (tra l’altro, l’ingresso è gratuito), per vedere all’opera i campioni del prossimo futuro, e fra i comaschi ci sono parecchia giocatori già nel “giro” della serie A.

(foto arcbivio: Como Primvera in un precedente match)

25102025