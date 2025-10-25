Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – I furti di borse e portafogli non risparmiano nemmeno chi si reca alla casetta dell’acqua. È successo alla Bariola, dove si trova l’erogatore utilizzato ogni giorno da molte famiglie del quartiere. Secondo quanto emerso, la piazzola sarebbe diventata un nuovo obiettivo per i ladri, che approfittano dei momenti in cui le persone sono concentrate a riempire le bottiglie.

L’episodio più recente risale a mercoledì 22 ottobre, quando è stata forzata un’auto parcheggiata nelle vicinanze: il malvivente ha rubato la borsa lasciata sul sedile mentre la proprietaria, con la portiera aperta, si era allontanata solo per pochi istanti per fare rifornimento.

A segnalare l’accaduto è stato il Comitato Pro Bariola, che ha invitato i residenti alla prudenza e a non lasciare oggetti di valore in auto durante la sosta alla casetta dell’acqua.

(foto archivio: polizia locale di Caronno Pertusella a Bariola. Sono in corso le indagini su questo episodio)

25102025