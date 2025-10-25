iltra2

CASTELSEPRIO – Un viaggio nella storia e nelle culture che hanno attraversato il territorio: nei giorni scorsi il Parco archeologico di Castelseprio è tornato tra gli studenti con il progetto educativo “Castelseprio: crocevia di popoli”, avviato presso l’Istituto comprensivo Galvaligi di Solbiate Arno.

L’iniziativa, che fa parte delle attività di divulgazione e valorizzazione del Parco, ha coinvolto le classi in un percorso dedicato al racconto delle culture, delle tradizioni e delle religioni che si sono succedute nel corso dei secoli nell’area di Castelseprio, sito riconosciuto patrimonio dell’umanità Unesco. Durante gli incontri in aula, gli studenti hanno potuto confrontarsi con Loris Bendotti, funzionario demoetnoantropologo della Soprintendenza Abap della Città Metropolitana di Milano, che ha illustrato il lavoro di tutela e conservazione delle tradizioni e dei beni materiali ad esse legati.

A seguire è intervenuto Luca Polidoro, direttore del Parco archeologico, che ha raccontato come gli spostamenti dei popoli antichi possano essere ricostruiti attraverso studi sul DNA e ricerche sull’alimentazione, offrendo ai ragazzi una prospettiva scientifica e affascinante sulla storia del territorio.

Il progetto si è concluso con la visita degli studenti al Parco archeologico di Castelseprio, dove i giovani partecipanti hanno potuto ammirare da vicino i resti dell’antico insediamento e, nell’Antiquarium, hanno esposto cartelloni e disegni realizzati come restituzione del percorso didattico. Un’esperienza che unisce educazione, storia e valorizzazione del patrimonio locale, e che conferma il ruolo del Parco come luogo vivo di conoscenza e dialogo tra passato e presente.

