SARONNO – È il giorno della Ciocchina, la cerimonia con cui la città celebra chi ha saputo distinguersi per impegno, generosità e amore per la comunità. Dalle 16, nella Sala Vanelli di piazza Santuario, si svolge la consegna delle civiche benemerenze 2025, uno dei momenti più attesi e sentiti dell’anno, con la diretta play by play su ilSaronno.

L’edizione di quest’anno porta sul palco cinque storie di passione e dedizione, che raccontano le tante anime della città.

Ricevono la Ciocchina l’Associazione Amici di Betania, che da anni offre pasti caldi e sostegno a chi si trova in difficoltà; l’Associazione Micologica Bresadola – Gruppo “Giacomo Ceriani”, che festeggia mezzo secolo di attività e promuove la conoscenza del mondo dei funghi; l’atleta Ludovico Bini, medaglia d’oro agli Europei giovanili di tennistavolo paralimpico; Paolo Legnani (riconoscimento alla memoria), ideatore del Gruppo Storico “Sant’Antoni da Saronn”; e Movimenti Production, la casa di produzione dei saronnesi Giorgio Scorza e Davide Rosio, che ha firmato anche le serie di Zerocalcare e “Topo Gigio”.

“La Ciocchina è il nostro modo per dire grazie a chi, con talento e senso civico, costruisce ogni giorno una città migliore”, spiega la sindaca Ilaria Pagani, che sottolinea come i premiati incarnino “solidarietà, cultura, sport, memoria e creatività”.

