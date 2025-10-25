Saronnese

CISLAGO – Un cittadino ha indirizzato un appello formale al comando della polizia locale di Cislago, chiedendo controlli più rigorosi sui camion che attraversano l’abitato nonostante i divieti di transito. Nella segnalazione, inviata nei giorni scorsi, l’autore racconta di aver intercettato a Rescaldina un mezzo pesante a pieno carico che, “nonostante i chiari divieti”, avrebbe fatto ingresso in paese dalla zona Massina, attraversando il centro urbano per poi dirigersi verso la Pedemontana.

Un episodio che, secondo il cittadino, non sarebbe isolato: “Si tratta di una situazione che si ripete da anni, con potenziali conseguenze pericolose per la sicurezza dei pedoni, dei bambini e delle persone anziane”, si legge nella lettera. L’autore dell’appello chiede alla polizia locale di intervenire in maniera decisa e costante, intensificando i controlli e adottando misure efficaci per garantire il rispetto dei divieti di transito. “Mi chiedo cosa si stia aspettando per agire – conclude la segnalazione – Dobbiamo forse attendere che si verifichi un incidente grave o, peggio, una tragedia?”.

L’auspicio è che l’appello possa contribuire a riportare l’attenzione sul tema della sicurezza stradale e sul problema del traffico pesante che da tempo preoccupa i residenti di Cislago.

