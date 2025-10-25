Saronnese

GERENZANO – L’Asd Gerenzanese Calcio, in collaborazione con l’associazione “Ama, un mondo per bambini con cardiopatie congenite”, anima il centro sportivo gerenzanese con un appuntamento focalizzato sull’inclusione per i bambini affetti da cardiopatie congenite. Si tratta dell’evento “Un goal per il cuore… si può fare!”, che si terrà domani, domenica 26 ottobre al centro sportivo Bearzot di via Inglesina 41. L’ingresso è libero, ma è fortemente consigliata la prenotazione.

La manifestazione prenderà il via alle 14 con un momento di benvenuto e la consegna di materiale informativo per tutti i partecipanti. Il momento centrale dell’evento inizierà alle 14:30 con il “sport adattato per bambini con cardiopatie”. Questo momento cruciale vedrà l’intervento di Simona Marcora, cardiologa pediatra dell’ospedale Niguarda di Milano, in collaborazione con l’Asd Gerenzanese Calcio e Amalo Ets, per fornire preziose indicazioni su come lo sport può essere praticato in sicurezza.

Successivamente, alle ore 15:30, si terrà l’allenamento inclusivo “tutti in campo”. Sarà un momento di attività ludico-motorie pensate per i bambini (dai 5 ai 12 anni), con esercizi ispirati al calcio, guidati da tecnici e volontari, e prevedendo il coinvolgimento attivo di genitori e fratelli per un’esperienza familiare completa.

La giornata si concluderà alle 17:30 con una merenda e aperitivo finale offerto a tutti i presenti.

Per informazioni e prenotazioni (consigliate, gli interessati possono scrivere a [email protected] o [email protected]. È possibile consultare ulteriori dettagli sul sito amalo.net.

