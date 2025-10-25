Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 24 ottobre, spiccano il ritorno mediatico di Daniele Giulietti, ex attaccante del Fbc Saronno, ora attore in un intenso film su Prime Video, e la festa del Trasporto con la processione guidata da don Federico Bareggi. Ampio spazio anche alla cronaca, con un 43enne denunciato per aver imbrattato un treno, un incidente a Solaro con due feriti e la scelta dell’assessora Maria Cornelia Proserpio di portare Enzo Iacchetti a Saronno per placare le polemiche.

Un uomo di 43 anni è stato denunciato dopo essere stato ripreso dalle telecamere mentre imbrattava un treno alla stazione di Como, incastrato grazie all’indagine della polizia ferroviaria.

Daniele Giulietti, ex bomber del Fbc Saronno, torna sotto i riflettori come protagonista della serie “Sesso, droga & pastorizia” su Prime Video, dove interpreta il ruolo del barista Daniele.

La festa del Trasporto torna a Saronno con la tradizionale processione guidata da don Federico Bareggi; pubblicati orari e dettagli degli appuntamenti religiosi e civili.

A Solaro, due donne sono rimaste ferite in un incidente lungo la Saronno-Monza; poche ore prima, un anziano è stato investito in centro, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Per rispondere alle critiche, l’assessora alla Cultura Maria Proserpio ha annunciato l’arrivo di Enzo Iacchetti a Saronno con uno spettacolo inserito nella stagione teatrale.

