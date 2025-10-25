Politica

SARONNO – Ci sarà anche la gerenzanese Lisa Molteni, con l’unione frontalieri italiani in Svizzera (Ufis) all’un incontro pubblico per discutere i diritti dei lavoratori frontalieri. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Montano Lucino. L’evento si terrà sabato 25 ottobre, dalle 15 alle 17, nella sala consiliare del Comune di Montano Lucino.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti i cittadini e ai lavoratori frontalieri interessati ad approfondire i propri diritti, doveri e le recenti novità in ambito fiscale.

Il programma dell’incontro prevede i seguenti punti:

Chi siamo e cosa fa UFIS : una breve presentazione dell’Unione Frontalieri Italiani in Svizzera.

: una breve presentazione dell’Unione Frontalieri Italiani in Svizzera. Tipologie di frontalieri : analisi delle diverse categorie di lavoratori frontalieri esistenti, specificando quanti e quali tipi sono presenti.

: analisi delle diverse categorie di lavoratori frontalieri esistenti, specificando quanti e quali tipi sono presenti. Nuova tassa sanità : discussione sull’impatto di questa nuova imposta sui lavoratori interessati.

: discussione sull’impatto di questa nuova imposta sui lavoratori interessati. Domande aperte: spazio dedicato a quesiti e chiarimenti da parte del pubblico.

Per eventuali informazioni, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email [email protected] oppure visitare il sito web www.ufis.it.

