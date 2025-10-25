Cronaca

SARONNO – Grande preoccupazione per la vittima ma anche per i passanti che, vedendo arrivare i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine, si sono avvicinati per capire cosa fosse accaduto davanti allo scalo ferroviario. Venerdì 24 ottobre è scattato l’allarme in stazione. Una cittadina americana di 82 anni, ospite in città nei pressi della stazione, è stata derubata della borsetta contenente denaro, documenti e altri effetti personali.

Pochi gli elementi sullo scippo: si sa che l’anziana è stata presa di mira in piazza Cadorna, davanti alla stazione, e che il malvivente, dopo aver messo a segno il colpo, si è rapidamente allontanato.

La donna, molto spaventata ma senza ferite, ha chiesto aiuto subito dopo l’accaduto. I presenti hanno dato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Saronno e la polizia locale.

In piazza Cadorna sono intervenuti anche i soccorritori della Croce azzurra di Rovellasca: la donna è stata assistita in codice verde e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Era molto agitata ma è riuscita a raccontare ai militari quanto accaduto, prima di essere accompagnata al suo hotel.

L’episodio, avvenuto in una delle zone più frequentate della città, ha destato allarme tra pendolari e residenti. Le indagini dei carabinieri sono in corso e potranno partire dalle immagini della videosorveglianza dello scalo.

