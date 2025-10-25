Città

SARONNO – L’istituto Ial si apre al pubblico con un ricco calendario degli appuntamenti dedicati all’orientamento: una preziosa occasione per studenti e famiglie per esplorare l’offerta didattica attraverso gli open day e gli open lab. Gli eventi si distribuiranno su quattro sabati, a partire da un’occasione imminente: le porte si apriranno infatti oggi, sabato 25 ottobre, e a seguire il 22 novembre, il 13 dicembre e il 17 gennaio.

Il programma degli open day si svolge in contemporanea in entrambe le sedi, ma con lievi differenze di orario. Alla sede di Via Marx, l’accoglienza è prevista dalle 9 alle 13, e per gestire al meglio l’afflusso, sono stati organizzati due turni distinti: il primo accede alle 9 e il secondo alle 11. In parallelo, l’open day della sede di piazza Borella si terrà dalle 9:30 fino alle 13:30.

A completare l’offerta orientativa ci sono gli open lab, specifici momenti dedicati alla pratica in laboratorio, che si terranno in tre date distribuite nel periodo. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 29 ottobre, in un unico turno pomeridiano che va dalle 15 alle 17. Segue poi sabato 29 novembre, una mattinata più estesa, dalle 9 alle 13, che prevede una suddivisione in due turni: un primo slot dalle 9 alle 11 e un secondo dalle 11 alle 13. Infine, l’ultimo open lab si terrà giovedì 22 gennaio, nuovamente con un unico turno dalle 15 alle 17. Si rende noto che l’accesso agli open lab è obbligatorio su prenotazione, da effettuare alla segreteria, sia di persona che telefonicamente.

Per assicurare la partecipazione a tutti questi eventi, è fondamentale procedere con la prenotazione chiamando i numeri dedicati: 02 96702399 o 02 96367204.

