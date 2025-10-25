Città

SARONNO – Un incontro per parlare di calcio e famiglia: lo scorso 23 ottobre, all’Aldo Moro, la associazioni Helianto, Il Tassello, Amor Sportiva e Robur in collaborazione con l’assessorato allo Sport hanno presentato il nuovo libro di Wu Ming 4, facente parte del collettivo Wu Ming, dal titolo “Il Calcio del figlio, storie di calcio genitori e figli” .

A moderare la serata è stato il giornalista indipendente e conduttore radiofonico di Radio Popolare Andrea Cegna e Sara Battistini, in un dialogo che ha affrontato con sguardo critico e umano il mondo del calcio giovanile e il rapporto tra sport, educazione e società. Alla regia Alessandro Boscardin.

All’evento ha partecipato anche l’assessore Lattuada, che ha salutato il pubblico, di circa una sessantina di presenti, sottolineando che l’importanza culturale del calcio. Molto apprezzate anche le letture dal libro teatralizzate degli attori di Helianto: Chiara Angaroni, anche consigliera comunale, e Antonio Siciliani, attore e sceneggiatore. La serata si è chiusa con un omaggio a Stefano Benni.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09