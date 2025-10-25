Città

SARONNO – Dopo la convocazione delle sedute tra giovedì e venerdì, sono operative le commissioni consiliari del Comune di Saronno. Si tratta delle due commissioni consiliari (Bilancio e Statuto e regolamenti) e delle quattro miste (Commercio, sviluppo del territorio e sicurezza; Cultura, politiche educative e sport, giovani e pari opportunità; Infrastrutture, transizione ecologica e ambiente; Urbanistica e rigenerazione urbana). Nei prossimi paragrafi l’elenco completo di tutti i membri effettivi e dei rispettivi sostituti, suddivisi per partito di appartenenza.

Bilancio

Ne fanno parte Marina Ceriani e Gianpietro Guaglianone (Fratelli d’Italia), Lorenzo Azzi e Agostino De Marco (Forza Italia), Novella Ciceroni (Obiettivo Saronno), Massimiliano D’Urso e Nourhan Moustafa (Tu@Saronno), Riccardo Giannoni e Roberto Spreafico (Partito democratico), Silvio Barosso e Matteo Sabatti (Insieme per crescere), Augusto Airoldi (Saronno Civica) e Raffaele Fagioli (Lega Lombarda).

Statuto e Regolamenti

Ne fanno parte Gianpietro Guaglianone e Marina Ceriani (Fratelli d’Italia), Rienzo e Lorenzo Azzi (Forza Italia), Novella Ciceroni (Obiettivo Saronno), Francesca Rufini e Nourhan Moustafa (Tu@Saronno), Roberto Spreafico e Simone Galli (Partito democratico), Matteo Sabatti e Silvio Barosso (Insieme per crescere), Augusto Airoldi (Saronno Civica) e Raffaele Fagioli (Lega Lombarda).

Commercio, Sviluppo del territorio e Sicurezza

Ne fanno parte Gianpietro Guaglianone e Paolo Bocedi (Fratelli d’Italia), Luca Amadio e Lila Nigro (Forza Italia), Davide Marzorati e Roberto Ponti (Obiettivo Saronno), Nicola Pagani e Cesare Fusi (Tu@Saronno), Silvio Claudio Cantoni e Angelo Lovati (Partito democratico), Emilio Basilico e Andrea Preti (Saronno Civica), Claudio Sala e Giuseppe Sala (Lega Lombarda), Carolina Salmaso e Fabrizio Francescut (Insieme per crescere).

Cultura, Politiche educative e Sport, Giovani e Pari opportunità

Ne fanno parte Marina Ceriani e Maria Teresa Nizzoli (Fratelli d’Italia), Maria Piera Girola e Federico Pincione (Forza Italia), Luca Davide e Uberto Cova (Obiettivo Saronno), Ezia Moroni e Paola Sambrotta (Tu@Saronno), Chiara Angaroni e Simone Galli (Partito democratico), Laura Succi e Gabriele Musarò (Saronno Civica), Giuseppe Andrea Parravicini e Giorgio Papp (Insieme per crescere) e Davide Borghi e Gabriele Casonato (Lega Lombarda).

Infrastrutture, Transizione ecologica e Ambiente

Ne fanno parte Gianpietro Guaglianone e Laura Sevesi (Fratelli d’Italia), Andrea Lava e Patrizia Gregoris (Forza Italia), Sara Roccabruna e Davide Rossin (Obiettivo Saronno), Sergio Bietti e Paolo Sala (Tu@Saronno), Simone Galli e Daniela Di Dio (Partito democratico), Augusto Airoldi e Stefano Barcellini (Saronno Civica), Carlo Pescatori e Federico Daino (Lega Lombarda), Giorgio Papp (Insieme per crescere).

Urbanistica e Rigenerazione urbana

Ne fanno parte Gianpietro Guaglianone e Giulia Guarnerio (Fratelli d’Italia), Agostino De Marco e Alessandro Ceriani (Forza Italia), Cristiana Dho e Rossella Manara (Obiettivo Saronno), Mario Paleardi e Massimo Galli (Tu@Saronno), Massimo Caimi e Vanessa Arduini (Partito democratico), Andrea Picozzi e Francesca Pozzoli (Saronno Civica), Giordano Capelletti e Ambrogio Mantegazza (Lega Lombarda), Fabio Pagani (Insieme per crescere).

