Città

SARONNO – Tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre si sono riunite tutte le commissioni consiliari del Comune di Saronno, che hanno provveduto alla nomina dei rispettivi presidenti e vicepresidenti. Tutto si è svolto nel migliore dei modi con la regia del presidente del consiglio comunale Francesco Licata.

Le commissioni, ordinate secondo la nuova articolazione, sono: Bilancio, Statuto e regolamenti, Commercio, sviluppo del territorio e sicurezza, Cultura, politiche educative e sport, giovani e pari opportunità, Infrastrutture, Transizione ecologica e ambiente, Urbanistica e rigenerazione urbana. Le prime due, Bilancio e Statuto e regolamenti, sono composte esclusivamente da consiglieri comunali, mentre le restanti sono commissioni miste che includono, oltre ai consiglieri, anche cittadini e rappresentanti del territorio.

Ecco l’elenco completo dei presidenti e vicepresidenti:

✅ Bilancio

Presidente: Silvio Barosso (Insieme per crescere)

Vicepresidente: Lorenzo Azzi (Forza Italia)

✅ Statuto e regolamenti

Presidente: Francesco Licata (Pd)

Vicepresidente:

✅ Commercio, sviluppo del territorio e sicurezza

Presidente: Silvio Claudio Cantoni (Pd)

Vicepresidente: Davide Marzorati (Obiettivo Saronno)

✅ Cultura, politiche educative e sport, giovani e pari opportunità

Presidente: Chiara Angaroni (Pd)

Vicepresidente: Marina Ceriani (Fratelli d’Italia)

✅ Infrastrutture

Presidente: Sergio Bietti (Tu@Saronno)

Vicepresidente: Carlo Pescatori (Lega)

✅ Urbanistica e rigenerazione urbana

Presidente: Mario Paleardi (Tu@Saronno)

Vicepresidente: Francesca Pozzoli (Saronno civica)

Tra i commissari, oltre ai consiglieri comunali, figurano anche volti noti della politica locale e candidati dell’ultima tornata elettorale.

Fratelli d’Italia sarà rappresentata, oltre che da Marina Ceriani e Gianpietro Guaglianone ma anche da Paolo Bocedi nella commissione sicurezza, Maria Teresa Nizzola (cultura), Laura Sevesi (ambiente) e l’ architetto Giulia Guarnerio (urbanistica).

Forza Italia punta su Lila Nigro (sicurezza), Maria Piera Girola e Federico Pincione (cultura), Andrea Lava e Patrizia Gregoris (ambiente) e Alessandro Ceriani (urbanistica).

Per Obiettivo Saronno, oltre alla consigliera di riferimento, saranno impegnati Davide Marzorati e Roberto Ponti (sicurezza), Luca Davide e Umberto Cova (cultura), Davide Rossin e Sara Roccabruna (ambiente), Cristiana Dho e Rossella Manara (urbanistica).

Tu@Saronno schiera Nicola Pagani e l’ex presidente di Saronno Servizi dilettantistica Cesare Fusi (sicurezza), Ezia Moroni e Paolo Sambrotta (cultura), Sergio Bietti e Paolo Sala (infrastrutture), Mario Paleardi e Massimo Galli (urbanistica).

Il Partito Democratico ha scelto, oltre ai propri consiglieri, Marta Bonassi (cultura), Massimo Caimi e Vanessa Arduini (urbanistica).

Ad affiancare il capogruppo Augusto Airoldi per Saronno Civica ci saranno Andrea Preti e Emilio Basilico (commercio), gli ex assessori Laura Succi e Gabriele Musarò (cultura), il presidente Focris Stefano Barcellini (infrastrutture), l’ex assessore Francesca Pozzoli e ex consigliere comunale Andrea Picozzi (urbanistica).

Tanti ex e big per la Lega, che scende in campo con l’ex consigliere Claudio Sala e l’ex comandante della polizia locale Giuseppe Sala (sicurezza), l’ex consigliere Davide Borghi e Gabriele Casonato (cultura), l’ex consigliere Carlo Pescatori e Federico Daino (ambiente), l’ex assessore Lucia Castelli e Giordano Capelletti (urbanistica).

Per la new entry Insieme per Crescere, con Matteo Sabatti e Silvio Barosso, ci saranno Carolina Salmaso e Fabrizio Francescut (sicurezza), Andrea Giuseppe Parravicini e Giorgio Papp (cultura e ambiente), Ambrogio Mantegazza e Fabio Pagani (Insieme per Crescere).

