SARONNO – Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre si tornerà all’ora solare: alle 3 del mattino le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, tornando alle 2. Un piccolo gesto che segna la fine dell’ora legale e l’inizio del periodo in cui le giornate saranno più corte e il buio arriverà prima.

Solo gli orologi analogici, come quelli da polso, da parete o le sveglie, andranno regolati manualmente. Tutti i dispositivi digitali, come smartphone, computer e tablet, aggiorneranno invece l’orario in automatico.

Con il cambio si guadagnerà un’ora di sonno nella notte del passaggio e, nei giorni successivi, si noterà una maggiore luminosità al mattino, mentre il tramonto arriverà prima.

L’ora solare resterà in vigore fino all’ultima domenica di marzo, quando si tornerà all’ora legale spostando di nuovo in avanti le lancette.

Il cambio d’orario serve a sfruttare meglio la luce naturale durante la giornata e a favorire il risparmio energetico, anche se molti italiani ammettono di impiegare qualche giorno per abituarsi al nuovo ritmo.

