Solaro

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il volantino del gruppo Forza Italia di Solaro, relativo alla mancata risposta da parte dell’amministrazione alle interrogazioni.

L’amministrazione comunale ignora la legge. Non risponde nei tempi previsti alle interrogazioni dei consiglieri comunali. Questo non è solo un ritardo: è una violazione dei diritti democratici. Chi governa oggi calpesta le regole, zittisce l’opposizione, offende i cittadini. Ogni mancata risposta è un atto di arroganza verso le istituzioni e verso la democrazia.

Noi non resteremo in silenzio davanti a questa mancanza di rispetto. Il potere non è un diritto: è una responsabilità. E chi non rispetta le regole democratiche non merita di governare.

Rispettare i diritti è un obbligo.

Non ci faremo mettere a tacere.

La democrazia non si ignora: si difende.

Le interrogazioni sono un diritto. Le risposte un dovere. Forza Italia Solaro pretende trasparenza e rispetto della legge: “Rispondete alle interrogazioni”.

