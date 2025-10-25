Cronaca

TRADATE – Un giovane di 22 anni è rimasto ferito, forse da un colpo d’arma da fuoco nella serata di sabato 25 settembre in via Petrarca, una zona residenziale non lontano dall’ospedale Galmarini. L’allarme è scattato intorno alle 19, quando sul posto sono accorsi i soccorsi e i carabinieri dopo che sono stati uditi degli spari.

La centrale operativa di Areu ha inviato un’ambulanza in codice rosso, indice di massima urgenza. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari e trasportato al pronto soccorso in codice giallo: ha riportato una ferita di media gravità ma non risulta in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Tradate e della Compagnia di Saronno, che stanno raccogliendo gli elementi utili a chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

(foto archivio)

25102025