Volley

SARONNO – Alla terza giornata oggi il campionato di volley maschile serie B. La Pallavolo Saronno gioca in trasferta a Settimo Torinese, al Pala200 di via Santa Cristina, contro i locali del Samt’Anna Tomcar, altra storica compagine di questa categoria, per una gara che si annuncia senz’altro combattuta. Inizio alle 18.

La Ets Rossella Caronno Pertusella è di scena ad Albisola contro la formazione locale, al palasport Besio di via alla Massa, con inizio alle 21.

Per quanto concerne la Miretti Limbiate, incontro in casa dello Yaka Malnate, al palasport di via Gasparotto, dalle 20.45.

La classifica

In gradatoria, al comando a punteggio pieno lo Yaka Malnate con Novi Pallovolo, 6 punti. La Rossella Caronno ha 4 punti, ka Pallavolo Saronno ne ha 3 mentre la Miretti Limbiate è ultima con 0 punti.

(foto archivio)

25102025