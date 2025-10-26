Cronaca

LOMAZZO– La polizia di Stato ha arrestato due uomini di 33 anni, entrambi di origine marocchina e irregolari in Italia, con l’accusa di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato nel pomeriggio del 24 ottobre a Grandate, al termine di un’indagine della sezione antidroga della squadra mobile comasca.

I due, domiciliati a Vigevano e Seveso, erano seguiti da giorni: gli agenti avevano documentato diverse consegne “a domicilio” di cocaina tra Grandate e Lomazzo. Al momento del controllo, la perquisizione ha portato al sequestro di dosi già confezionate e di circa 500 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Entrambi hanno precedenti per droga; uno dei due era già sottoposto all’obbligo di firma. Arrestati in flagranza, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della questura di Como in attesa del processo per direttissima che dovrebbe svolgersi nelle prossime ore.

(foto archivio: una pattuglia della polizia di Stato in servizio nella zona)

26102025