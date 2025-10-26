Calcio

GERENZANO – Nel campionato di Prima categoria, alla settima giornata, sabato sera l’anticipo del Tradate Abbiate in casa ivittorioso contro l’Ardita seconda in classifica (2-0); i tradatesi veleggiano con 9 punti appena dentro la zona playout.

Mentre domenica ha giocato, nel girone B, la Gerenzanese: vittoria della formazione di mister Daniele Porro, un 1-3 con reti di Aloe, Pellizzi e di nuovo Aloe, in casa del Briantea calcio. La squadra di Gerenzano dopo sette giornate ha 10 punti ed è appena fuori dalla zona playoff, avvio di stagione dunque decisamente promettente per la compagine del basso varesotto.

(foto: l’allenatore della Gerenzanese calcio, il saronnese Daniele Porro)

