CERIANO LAGHETTO – Grande prova di carattere per la Frazione Calcistica Dal Pozzo, che sul campo della capolista Pro Novate strappa un punto prezioso pareggiando 1-1 nonostante l’inferiorità numerica per un intero tempo. Una prestazione compatta e determinata, “col coltello tra i denti”, come hanno commentato dalla società gialloblu, che conferma la crescita della squadra e il valore del gruppo.

Risultati – 7ª giornata Seconda Categoria

Amor Sportiva–Pro Juventute 1-1, Legnanese–Oratorio Passirana 6-1, Robur–Oratorio Lainate Ragazzi 2-0, Virtus Cantalupo–Victor Rho 0-1, Oratorio San Francesco–Ardor Bollate 1-1, Polisportiva Or. Pa. S.–San Luigi Pogliano 2-1, Union Oratori Castellanza–Mazzo 80 3-4, Pro Novate–Dal Pozzo 1-1.

Classifica: Robur 16, Polisportiva Or. Pa. S. 16, Pro Novate 16, Legnanese 15, Oratorio Lainate Ragazzi 12, Ardor Bollate 12, Amor Sportiva 11, Oratorio San Francesco 10, Victor Rho 10, Mazzo 80 9, Union Oratori Castellanza 9, Dal Pozzo 7, Virtus Cantalupo 5, Pro Juventute 4, San Luigi Pogliano 2, Oratorio Passirana 2.

