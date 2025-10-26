Sport

COGLIATE – Una sfida al cardiopalma quella tra Cogliatese e Vedano, settima giornata di campionato.

Gli ospiti cominciano meglio, Gigante e Donzelli impegnano Sanfilippo che tiene la porta inviolata con due grandi interventi. Al 12’, peró, su un corner tagliato Castoldi la mette dentro da due passi, 0-1. I biancoazzurri non demordono e alzano il baricentro. Al 24’ Cimnaghi guadagna un calcio di rigore, netto fallo di mano di un difensore sul tiro del nr. 10. Banfi dal dischetto è glaciale, biglia che dà un bacio al palo ed entra in porta, 1-1. Passano pochi minuti e la Cogliatese raddoppia, ancora su calcio da fermo : Del Bianco batte una punizione dal limite verso lo specchio e, dopo un paio di deviazioni, si gonfia la rete, 2-1. Ci pensa poi ancora l’estremo difensore di casa a permettere ai suoi di chiudere la prima frazione in vantaggio.

Nella ripresa, è immediato il pareggio del Vedano con Donzelli che spara al volo dal limite dell’area e la mette nell’angolino, 2-2. La gara è bella ed equilibrata, con occasioni ambo i lati. Il controsorpasso arriva al 75’, Cimnaghi pennella per la testa di Banfi che è impeccabile e incorna a fil di palo, 3-2. All’81’ una leggerezza difensiva costa peró cara ai biancoazzurri e Gigante prende bene la mira su una palla allontanata troppo debolmente, 3-3. Quando tutto sembra ormai scritto, al 93’, ecco la zampata vincente all’ultimo respiro. Ultimissima azione, corner per i padroni di casa. Cimnaghi la mette bene e di testa capitan Pastore segna il sigillo vincente, venendo sommerso da compagni e staff. Triplice fischio, la Cogliatese vince 4-3.

Una montagna russa di emozioni per una partita ricca di colpi di scena e capovolgimenti di fronte. Finalmente si è rivista la vera Cogliatese capace, quando vuole, di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Tre punti d’oro per tornare a respirare e sganciarsi dall’ultimo posto in classifica. Settimana prossima la squadra di Biemmi affronterà in trasferta il Cesano Maderno.

Cogliatese – Vedano : 4-3

COGLIATESE : Sanfilippo, Pivato, Del Bianco, Quaggelle, Pastore, Belotti, Borghi, Donghi, Banfi, Cimnaghi, Pedrotti. A disposizione : Borgonovo, Alberio, Cappelletti, Corona, Cuzzolin, Murari, Pascale, Rose, Ventrella. All. Biemmi

VEDANO : Bolognini, Milesi, Arosio, Gigante, Silvestri, Stella, Comi, Galimberti, Caglio, Castoldi, Donzelli. A disposizione : Peretti, Repetto, Albanese, Arban, Mansuino, Medici, Ricci, Capozzi. All. Zenzola

Marcatori : 12pt Castoldi (V), 24pt Banfi (C), 29pt Del Bianco (C), 3st Donzelli (V), 30st Banfi (C), 36st Gigante (V), 48st Pastore (C)