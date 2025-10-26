Calcio 2′ cat S: Misinto torna a vincere, 3-1 al Cesano Maderno con doppietta di Cattaneo
26 Ottobre 2025
MISINTO – Vittoria importante per il Cgds Misinto, che nella settima giornata del campionato di Seconda categoria (girone S) supera in casa il Cesano Maderno con il punteggio di 3-1. Protagonista dell’incontro Cattaneo, autore di una doppietta, mentre la terza rete porta la firma di Barlusconi.
Con questo successo i misintesi salgono a quota 8 punti, piazzandosi a metà classifica e ritrovando fiducia dopo un avvio di stagione altalenante.
Risultati – 7ª giornata Seconda Categoria Girone S
Aurora Desio 1922–Albiatese 1-2, Calcio Misinto 1971–Cesano Maderno 3-1, Campagnola Don Bosco–Cassina Nuova 0-1, Cogliatese–Vedano 4-3, Monnet Xenia Sport–Varedo 1-1, Triuggese–Polisportiva Veranese 5-0, Palazzolo Milanese–Osal Novate 2-1, Leo Team–Molinello 1-3.
Classifica: Triuggese 21, Molinello 18, Albiatese 12, Vedano 11, Palazzolo Milanese 11, Cassina Nuova 10, Cesano Maderno 10, Varedo 10, Leo Team 9, Monnet Xenia Sport 9, Aurora Desio 1922 9, Calcio Misinto 1971 8, Campagnola Don Bosco 6, Polisportiva Veranese 6, Cogliatese 6, Osal Novate 4.
(foto: festa in spogliatoio per il Cgds Misinto a fine partita)
