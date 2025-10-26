Calcio

SARONNO– L’Equipe Garibaldi lotta ma non basta: all’Airoldi riesce l’impresa e conquista i tre punti imponendosi 2-4 grazie a una grande prestazione offensiva.

Il match si apre in modo equilibrato, con i padroni di casa che provano a fare la partita sostenuti dal pubblico. L’Equipe trova la via del gol con Scatigna e poi con Robbiati, confermando la buona vena realizzativa delle ultime uscite. Ma la risposta degli ospiti non tarda ad arrivare: Pina rimette tutto in discussione, poi sale in cattedra Macchi, grande protagonista di giornata.

L’attaccante dell’Airoldi sigla una tripletta pesantissima, ribaltando completamente l’inerzia della gara e trascinando i biancorossi al successo esterno.

Per l’Equipe Garibaldi un passo falso che interrompe la crescita mostrata nelle precedenti sfide: la squadra crea, segna, ma paga ancora a caro prezzo alcune amnesie difensive nei momenti chiave della partita.

Ora servirà reagire subito, tornando ad essere concreti e compatti: il campionato è lungo e le qualità non mancano.