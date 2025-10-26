Calcio, domenica di derby: Amor-Pro Juve e Equipe Garibaldi-Airoldi Origgio
26 Ottobre 2025
SARONNO – Nelle categorie minori due derby che senz’altro infiammeranno le tifoserie. In Seconda categoria c’è Amor sportiva-Pro Juventute ed in Terza categoria si gioca Equipe Garibaldi-Airoldi Origgio.
Si è giunti alla 7′ giornata, inizio alle 14.30.
In Prima categoria nel girone A Tradate Abbiate-Ardita con arbitro Daniel Pitanza di Saronno; nel girone B si disputa invece Briantea-Gerenzanese con arbitro Anas El Allam della sezione di Cinisello Balsamo.
In Seconda categoria nel girone R Amor sportiva-Pro Juventute con arbitro Davide Digiglio di Legnano e Pro Novate-Dal Pozzo con arbitro Riccardo Rimoldi di Legnano; nel girone S va in scena Cgds Misinto-Cesano Maderno con arbitro Davide Pozzi di Seregno e Cogliatese-Vedano con arbitro Gioele Marino di Seregno.
In Terza categoria si gioca infine la sfida Equipe Garibaldi Fbc Saronno-Airoldi Origgio con arbitro Alessandro Giuseppe Fantini di Busto Arsizio.
(foto: una formazione dell’Equipe Garibaldi schierata in questa stagione, in occasione di un precedente match di campionato)
26102025