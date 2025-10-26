Calcio

LAZZATE – L’Ardor Lazzate torna a mani vuote dalla trasferta contro la Solbiatese, dove è arrivata una sconfitta per 1-0. Un risultato che conferma il momento complicato della formazione allenata da Ferdinando Fedele, ora ferma a quota 7 punti in classifica. La partita è stata decisa da una rete di Monteiro Barbosa all’11’ della ripresa, che ha regalato ai nerazzurri tre punti importanti nella corsa alle zone alte della graduatoria.

Per i gialloblu, che faticano a ritrovare continuità e incisività sotto porta, servirà una reazione nelle prossime giornate per allontanarsi dalla zona calda e rilanciare il cammino in campionato.

Risultati e marcatori – 8ª giornata Eccellenza Girone A

Legnano-Fbc Saronno 0-3 (21’ pt Serra, 22’ st Vassallo, 27’ st Vassallo); Lentatese-Arconatese 0-4 (10’ pt Silvano, 45’ pt Scapinello, 12’ st Vavassori, 43’ st Paparella); Magenta-Besnatese 1-2 (18’ pt Beretta, 18’ st Giardino, 29’ st Caricati); Mariano-Arcellasco 1-1 (15’ st Miccoli, 27’ st Caligiuri); Rhodense-Vis Nova Giussano 0-0; Sedriano-Alta Brianza 2-0 (30’ pt Tomassone, 43’ pt Menni); Solbiatese-Ardor Lazzate 1-0 (11’ st Barbosa); Vergiatese-Caronnese 1-2 (5’ pt Settimo, 29’ pt Vitofrancesco, 35’ pt xxx); Vigevano-Sestese 1-2 (2’ pt Fischetti, 34’ pt Arioli, 25’ st Fischetti).

Classifica: Arconatese 22, Solbiatese 15, Rhodense 14, Caronnese 14, Fbc Saronno 13, Vis Nova Giussano 13, Lentatese 13, Besnatese 12, Vergiatese 12, Legnano 11, Sedriano 11, Mariano 10, Vigevano 8, Ardor Lazzate 7, Sestese 7, Magenta 7, Arcellasco 5, Alta Brianza 5.

(foto archivio)

26102025