Calcio

SARONNO – E‘ sicuramente Legnano-Fbc Saronno il match clou della domenica calcistica, ma con una avvertenza: per ragioni di ordine pubblico, alla luce della rivalità fra le due tifoserie, allo stadio legnanese non possono essere venduti biglietti a chi è residente in provincia di Varese. ilSaronno proporrà la cronaca play by play dell’incontro.

In serie D si è arrivati alla 9′ giornata, si gioca alle 14.30 Varesina-Pavia. Arbitro Nicolò Trombello di Como (assistenti Simone Covolan di Conegliano e Xhentilijana Gjini di Vicenza).

Anche nelle categorie minori si gioca alle 14.30. In Eccellenza 8′ giornata con Legnano-Fbc Saronno con arbitro Edoardo Corbetta di Milano (Pietro Russo di Milano e Vittorio Navarrini di Monza), Solbiatese-Ardor Lazzate con arbitro Umberto La Rocca di Milano (Lorenzo Ferri di Milano e Said El Khalfaoui di Bergamo) e Vergiatese-Caronnese con arbitro Nello Francesco Farina di Ostia (Giovanni Scardino di Milano e Marco Petrosino di Bergamo).

Nelle categorie inferiori si è giunti alla 7′ giornata. In Promozione nel girone B Cantù San Paolo-Rovellasca 1910 con arbitro Vittorio La Fauci di Lecco (Andrea Brasca di Seregno e Filippo Cappelletti di Como); nel girone C Accademia Bmv-Sc United con arbitro Giovanni Bardaglio di Como (Mattia Carlucci di Legnano ed Alessandro Donato di Legnano), Morazzone-Universal Solaro con arbitro Younes Kourif di Gallarate (Omar Boulahrajane di Busto Arsizio e Mattia Brigo di Gallarate) e Gallarate-Aurora con arbitro Nazario Malizia di Varese (Francesco Pullara di Varese ed Ambra Ramona Ferretti di Varese). Anticipo di sabato sera Canegrate-Ceriano Laghetto con arbitro Vincenzo De Nigris di Cinisello Balsamo (Andrea Crespi di Busto Arsizio e Lorenzo Angelo Crespi di Busto Arsizio).

(foto archivio: un precedente Legnano-Fbc Saronno)

26102025