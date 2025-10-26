Calcio

LEGNANO – Allo stadio Giovanni Mari di Legnano è tutto pronto per disputare il derby tra i padroni di casa lilla del Legnano e il Fbc Saronno in programma oggi 26 ottobre alle 14.30 in occasione dell’ottava giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.

A dividere le due squadre in classifica è solamente un punto con il Saronno che arriva alla partita dopo un importante pareggio per 1-1 con la Solbiatese e il Legnano che, nonostante un grande avvio di stagione, è reduce da un ko con la capolista Arconatese per 2-0. Al sentito derby non sarà, però, presente gran parte del tifo biancoceleste visto il divieto di trasferta ordinato dal questore.

(Foto da archivio)