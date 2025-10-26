Calcio

VERGIATE – Siamo all’ottava partita del campionato di Eccellenza in questa fresca ma soleggiata domenica di fine ottobre. Il girone A presenta sul campo Vergiatese e Caronnese, con successo degli ospiti rossoblù, in uno scontro fra squadre che veleggiano nelle zone medio alte della graduatoria.

La cronaca – Nel primo tempo al 4’ sul filo del fuorigioco i padroni di casa passano in vantaggio: cross dalla destra e in mischia Settimo con un rasoterra sulla corta distanza insacca l’1-0. Al 16’ Costantino calcia dal limite ed imbecca il palo. Risponde dopo due minuti Rossi da fuori area con tiro a giro sul secondo palo ma la palla si spegne alta sopra la traversa. Al 29’ la Caronnese pareggia con un’azione in velocità dove Colombo effettua un prezioso assist per Vitofrancesco che va in gol sul secondo palo: 1-1. Siamo al 34’ e Ortelli aggancia al volo un preciso cross dalla destra di Vitofrancesco andando in gol e ribaltando di fatto il risultato: 1-2. Al 40’ Ortelli di testa da buona posizione non aggancia a dovere un bel traversone di Vitofrancesco.

Nella ripresa al 10’ Rossi prende palla sulla tre quarti e s’invola in area dribblando due difensori costringendo l’estremo difensore avversario Ferrari alla respinta istintiva. Al 16’ ancora un ottimo traversone di Vitofrancesco per Rossi che da buona posizione non sfrutta a dovere. Al 20’ Giamberini da fuori area impegna Paloschi alla parata a terra. Sul finale di partita i padroni di casa tentano il tutto per tutto ma l’arcigna difesa della Caronnese respinge a dovere tutte le incursioni confermando il bottino pieno.

Vergiatese-Caronnese 1-2

VERGIATESE: Ferrari, Macchi (17′ st Merzario), Dervighi, Mazzucchelli, Grippo (29′ st Diana), Picozzi (3′ st Zeroli), Costantini, Giamberini (22′ st Basso), Oldrini, Orlando, Settimo (19′ st Barbui). A disposizione: Lodi, Crispino, Gallazzi, Spaiu. All. Tomasoni.

CARONNESE: Paloschi, Vaghi, Dilernia, Savino (1′ st Cerreto), Tumino, Galletti, Vitofrancesco, Ortelli, Colombo, Rossi (13′ st Corno), Cannizzaro. A disposizione: Trombetta, Dugo, Serati, Cappi, Sarkar, Signorile, Bugno. All. Ferri.

Arbitro: Farina di Ostia Lido (Scardino di Milano e Petrosino di Bergamo).

Marcatori: 4′ pt Settimo, 29′ pt Vitofrancesco (C), 34′ pt Ortelli (C)

