Calcio Eccellenza, un Fbc Saronno perfetto sbanca al Mari di Legnano e conquista il derby
26 Ottobre 2025
LEGNANO – Il Fbc Saronno mette in mostra una prestazione perfetta grazie alla quale conquista il derby con il Legnano disputato allo stadio Giuseppe Mari alle 14.30 di oggi 26 ottobre valida per l’ottava giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.
La cronaca – La gara inizia subito ad alti ritmi con i padroni di casa che colpiscono dopo poco più di un giro di orologio dal fischio d’inizio un palo con Trenchev. A sbloccare il risultato ci pensa, però, la squadra di Saronno che si porta avanti al 21′ con il classe 2005 Serra che insacca in rete il pallone ricevutogli da un grandissimo assist di Vaglio. La reazione dei padroni di casa è immediata ma la traversa, complice un intervento miracoloso di Todesco, nega un eurogoal in acrobazia a De Luca.
Nella ripresa scendono in campo con un appiglio più offensivo la squadra lilla ma, anche questa volta, ad apparire sul tabellone è il secondo goal del Fbc Saronno messo a segno al 23′ del secondo tempo da Vassallo che impatta di testa il cross perfetto di Alletto insaccando il pallone nell’angolino basso alla destra del portiere che non può nulla per negare lo 0-2 biancoceleste. Il derby si chiude definitivamente al 72′ con la doppietta di Vassallo che trova una bellissima rete con un colpo da biliardo dal limite dell’area. Il Fbc Saronno conquista, dunque, un importante derby pesante per il morale e per la classifica visti i tre punti insaccati con cui gli amaretti possono salire in zona play-off al quinto posto.
Legnano-Fbc Saronno 0-3
LEGNANO: Quintiero, Noia, Graziano, Tinazzi, Trenchev (26’ st Todaj, 34’ st Cutrignelli), Pagani (16’ st Di Battista), Sartor (39’ st Cozzi), Pellini, Castiglioni (16’ st Locarno), Doumbia, De Luca. A disposizione Priori, Bettini, Corio, Bianchi. All. Porro.
FBC SARONNO: Todesco, Alletto, Mzoughi (32’ st Lofoco), Lorusso, Hasanaj, Favilla (20’ st De Vincenzi), Lazzaro, Vaglio (20’ st Cabezas), Serra (41’ st Tibaldo), Benedetti (39’ st Mondoni), Vassallo. A disposizione Norrito, Moretti, Corona, Cherubini. All. Tibaldo.
Arbitro: Corbetta di Milano (Russo di Milano e Navarrini di Monza).
Marcatori: 21’ pt Serra (Sa), 23’ st e 27’ st Vassallo (Sa).
(foto: festa Fbc Saronno nello spogliatoio del Mari)
