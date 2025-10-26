Calcio Prima categoria A: il Tradate Abbiate piega l’Ardita Cittadella con una doppietta di De Roma
26 Ottobre 2025
TRADATE – Vittoria di spessore per il Tradate Abbiate, che nell’anticipo del sabato sera, in casa, supera per 2-0 l’Ardita Cittadella, terza forza del girone A di Prima categoria. Protagonista del match Luigi De Roma, autore di una doppietta in avvio di ripresa che ha deciso la sfida.
I varesotti hanno trovato il vantaggio al 4’ della ripresa con De Roma, abile a sfruttare un’azione insistita in area. Lo stesso attaccante ha poi raddoppiato quattro minuti più tardi, chiudendo virtualmente la partita.
Tre punti importanti per la squadra di Caon, che risale così verso la zona centrale della classifica, interrompendo la serie positiva degli ospiti.
Tradate Abbiate–Ardita Cittadella 2-0
Tradate Abbiate: Teseo, Tutone, Frigerio, De Roma, Broggini, Lazar, Marchiella, Moretta, Rossoni, Malatesta, Knouzi. A disp. Lucca, Anghel, Leone, Malfara, Oliviero, Scognamiglio, Guarino, Santoro, Giordano. All. Caon.
Ardita Cittadella: Carlotti, Napolitano, Rampoldi, Ronzoni, Triunfo, A. Aldé, Riolo, Peluso, Pasqualin, Gandola, Pozzi. A disp. Russo, Tagliabue, T. Aldé, Mauriello, Bernasconi, Barbaro, Crudo, Santomauro, Scarano. All. Lupi.
Arbitro: Pitanza di Saronno.
Marcatori: st 4’ De Roma, 8’ De Roma.
