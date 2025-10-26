Calcio

CANEGRATE – Nessun gol ma buona intensità nell’anticipo del sabato sera valido per la settima giornata del girone C di Promozione, dove Canegrate e Ceriano Laghetto hanno chiuso sullo 0-0 dopo una partita equilibrata e combattuta.

Per il Canegrate arriva così il primo punto della gestione Cernivivo, che muove la classifica portandosi a quota 4. Il Ceriano Laghetto, invece, sale a 11 punti, agganciando momentaneamente il gruppo in zona playoff, in attesa delle partite domenicali. Un pareggio che riflette l’andamento del match, con poche vere occasioni da gol e grande attenzione difensiva da entrambe le parti.

Canegrate–Ceriano Laghetto 0-0

Canegrate: Frigione, D’Aversa, Pusterla, Rossi, Cotugno, Tanzi, Barbieri, Preatoni, Frau, Borsani (38’ st Eboa), Pansardi (1’ st Ruberto). A disp. Benini, Donghi, Rondanini, Cantatore, Selmo, Calò, Lamperti. All. Cernivivo.

Ceriano Laghetto: Arrivabeni, Iorino, Mior (31’ st Bozzolan), Molteni, Primavera (1’ st Degiorgi), Gandini, Galbiati (1’ st Cotugno), Cappellini, Politi, Schiavo, Bonoldi (42’ st D’Onofrio). A disp. Copreni, Casella, Garantola, Lora, Marangoni.

Arbitro: De Nigris di Cinisello Balsamo.

(foto archivio)

