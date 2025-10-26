Calcio

SOLARO- L’Universal Solaro porta a casa tre punti fondamentali, espugnando il campo del Morazzone con un gol pesantissimo nel finale. La firma è di Belnome al 49’ della ripresa: una rete che vale una vittoria preziosissima per classifica e morale, segnale forte della solidità e della capacità di crederci fino all’ultimo secondo.

Pareggio a reti bianche per il Ceriano Laghetto nella sfida contro il Canegrate. Un punto che muove la classifica ma che lascia un leggero retrogusto di occasione mancata.

Giornata amara per l’SC United, superata 3-0 dall’Accademia BMV. Prestazione complicata, con i gol di Fantaziu, Caprera e Loche a sancire uno stop netto. Una gara da archiviare subito, ritrovando concentrazione e identità in vista dei prossimi impegni.

Gioia per l’Aurora Cantalupo, che torna dalla trasferta di Gallarate con tre punti meritati. Martegani e Gerevini firmano uno 0-2 che conferma la crescita della squadra e la capacità di concretizzare nei momenti decisivi..

Promozione – Girone C – Risultati e marcatori

Canegrate-Ceriano Laghetto 0-0

Accademia Inveruno-Vighignolo 0-0

Gavirate-Ispra 1-1 Reti: 37′ pt Schiavo (G), 28′ st Rognone (I)

Morazzone-Universal Solaro 0-1 Reti: 49′ st Belnome

Verbano-Luino 0-2 Reti: 19′ st Scurati, 42′ st Lercara

Acc. Vittuone-Castanese 2-1 Reti: 43′ pt Bernocchi (C), 1′ st Policastri (V), 28′ st Bertoli (V)

Gallarate-Aurora Cantalupo 0-2 Reti: Martegani, Gerevini

Accademia BMV-S.C. United 3-0 Reti: Fantaziu, Caprera, Loche