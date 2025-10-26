Calcio Serie D: Varesina beffata al 95’, il Chievo Verona scappa in vetta
26 Ottobre 2025
VENEGONO SUPERIORE – Giornata amara per la Varesina, che al “Comunale” di Venegono Superiore si fa raggiungere in extremis dal Pavia dopo essere stata avanti di due reti. Le Fenici, in controllo fino ai minuti di recupero, si vedono sfuggire la vittoria al 95’, quando Quaggio firma il 2-2 finale. Un pareggio che pesa e lascia la squadra di Spilli nei bassifondi della classifica, ferma a quota 8 punti.
In testa, il Chievo Verona prosegue la sua corsa solitaria grazie al successo per 2-0 sul campo del Sondrio, mentre la Folgore Caratese inciampa in casa contro Milan Futuro (2-3). Vittoria esterna per la Castellanzese, che passa a Voghera con un gol di Micheri.
Risultati e marcatori – 9ª giornata Serie D Girone B
Breno-Scanzorosciate 0-0; Brusaporto-Casatese Merate 1-1 (29’ pt Gningue, 37’ pt Siani); Folgore Caratese-Milan Futuro 2-3 (12’ pt Tremolada, 14’ pt Dutu, 27’ pt Ibrahimovic, 36’ pt Gjonaj, 7’ st Branca); Nuova Sondrio-Chievo Verona 0-2 (8’ pt rig. Visinoni, 43’ pt De Cerchio); Real Calepina-Virtus Ciseranobergamo 1-1 (19’ pt Nikolli, 50’ st Lucenti); Varesina-Pavia 2-2 (33’ pt Andreoli, 40’ pt Baud Banaga, 39’ st Itraloni, 50’ st Quaggio); Oltrepò-Caldiero Terme 0-0; Villa Valle-Leon 1-0 (9’ st Ravasi); Vogherese-Castellanzese 0-1 (34’ st Micheri).
Classifica: Chievo Verona 22, Villa Valle 17, Folgore Caratese 17, Brusaporto 17, Breno 14, Casatese Merate 14, Milan Futuro 14, Castellanzese 12, Leon 11, Caldiero Terme 11, Virtus Ciseranobergamo 11, Real Calepina 11, Oltrepò (-1) 11, Vogherese 9, Scanzorosciate 9, Varesina 8, Pavia 5, Sondrio 1.
(foto archivio)
26102025