Città

SARONNO – Tutto pronto per la processione del Crocifisso, momento centrale della Festa del Trasporto che oggi, domenica 26 ottobre, porterà in piazza Libertà e per le vie del centro cittadino una folla di fedeli e curiosi. L’appuntamento è alle 15.30, con la partenza del corteo presieduto da don Federico Bareggi. ilSaronno seguirà la cerimonia con una diretta per raccontare ai lettori ogni momento della tradizione più sentita della città.

La giornata inizia con la messa solenne delle 10, che come ogni anno ha richiamato numerosi saronnesi e autorità civili e religiose. Le celebrazioni si concluderanno domani, lunedì 27 ottobre, con la messa delle 10.30 dedicata ai sacerdoti nativi di Saronno e a quelli che hanno svolto qui parte del loro ministero.

La Festa del Trasporto, istituita nel 1734, affonda le sue radici nella devozione al Crocifisso ligneo, simbolo della città. Ogni quarta domenica di ottobre, la comunità si raccoglie per accompagnare l’effigie in processione, rinnovando un rito che unisce fede, memoria e identità saronnese.

L’evento è organizzato dalla Comunità pastorale Crocifisso Risorto con il patrocinio del Comune di Saronno, confermandosi uno dei momenti più significativi dell’anno per la vita religiosa cittadina.

