Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Giovedì sera i carabinieri hanno arrestato un 35enne italiano per la violazione del divieto di avvicinamento legato a precedenti episodi di violenza contro l’ex compagna. L’uomo, che era già sottoposto alla misura con braccialetto elettronico, si è presentato poco dopo le 21 all’abitazione del padre della ex convivente, ed è apparso in un evidente stato di alterazione. Dopo averlo minacciato ed anche aggredito, ferendolo, è stato bloccato dai militari dell’Arma che sono intervenuti sul posto ed è stato tratto in arresto.

I tutori dell’ordine hanno ricostruito l’accaduto, anche raccogliendo le testimonianze dei presenti, e quanto successo è stato ora sottoposto al vaglio della procura.

(foto archivio)

26102025