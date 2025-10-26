Comasina

CESANO MADERNO – Una giornata dedicata alla cura dell’ambiente quella organizzata a Cesano Maderno, dove i dipendenti di Basf Italia Spa hanno partecipato a un intervento di pulizia dei rifiuti insieme con i volontari del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. All’iniziativa erano presenti anche il direttore generale del Parco, Attilio Fiore, e il comandante della polizia locale del Parco, Claudio Attilio Camisasca.

“Lasciatemi ringraziare Basf Italia e i suoi dipendenti per l’intervento. Spero che questo tipo di iniziativa diventi contagiosa anche per altre attività produttive del territorio. Il moltiplicarsi di giornate come questa è un segnale importante di attenzione e tutela verso l’ambiente, capace di sensibilizzare tutti i frequentatori del Parco. Da parte nostra, con i volontari sempre in prima fila quando c’è da intervenire sul territorio, siamo sempre disponibili a collaborare e coordinare simili interventi di clean up” ha detto il direttore del Parco, Fiore in relazione all’evento che si è tenuto ieri.

L’iniziativa rientra nelle attività di collaborazione del Parco con le realtà produttive locali per promuovere la cultura del rispetto ambientale. Basf Italia, che ha il suo quartier generale a Cesano Maderno, è una delle principali aziende chimiche presenti in Lombardia e ospita nel suo sito un moderno centro direzionale, laboratori di ricerca e un Visitor Centre dedicato alla divulgazione scientifica.

(foto: un momento dell’iniziativa e foto di gruppo dei partecipanti)

