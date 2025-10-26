Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 25 ottobre, spiccano gli episodi di microcriminalità avvenuti a Saronno e Caronno Pertusella, le emozioni della cerimonia della Ciocchina con i riconoscimenti ai benemeriti, e le novità politiche legate alle commissioni consiliari. Non sono mancate le segnalazioni dei cittadini, come quella di Cislago sul passaggio dei mezzi pesanti nel centro abitato.

Una donna americana di 82 anni è stata vittima di uno scippo alla stazione ferroviaria di Saronno: un uomo l’ha distratta chiedendo informazioni prima di fuggire con la sua borsa.

Sono stati nominati presidenti, vicepresidenti e componenti delle commissioni consiliari a Saronno: definite anche le rappresentanze dei gruppi misti, che comprendono esponenti non affiliati a un unico partito.

Grande partecipazione e momenti di commozione durante la cerimonia della Ciocchina 2025: la diretta ha raccontato la consegna delle benemerenze civiche ai cittadini e alle associazioni che si sono distinti.

Le immagini della Ciocchina 2025 mostrano volti emozionati e applausi per i premiati: dalla commozione di Legnani e Scorza allo spirito di servizio degli amici di Betania e dei micologici, fino al riconoscimento a Bini e Centemeri.

A Caronno Pertusella è stata rubata una borsa alla casetta dell’acqua: il furto è avvenuto in pochi secondi mentre la vittima si era momentaneamente allontanata per prelevare l’acqua.

A Cislago è stato lanciato un appello alla polizia locale per monitorare il transito dei camion nel centro abitato, segnalato dai cittadini come crescente e problematico per la sicurezza e la vivibilità.

