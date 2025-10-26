MOZZATE – Sono tre le auto che sono bruciate nella notte in via Silvio Pellico, dove intorno alle 4.25 i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che hanno avvolto i veicoli posteggiati lungo la strada.

Sul posto sono giunti tre mezzi dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Appiano Gentile e Saronno, che hanno lavorato per diverse ore per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni sono state rese difficili dal fumo intenso e dal rischio di propagazione alle auto vicine.

A supportare l’intervento anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire l’origine del rogo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dolosa.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni ai veicoli sono ingenti. Le auto, completamente distrutte dalle fiamme, sono state rimosse solo dopo la completa bonifica della zona.

