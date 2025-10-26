Comasco

ROVELLO PORRO – È stato ritrovato un cane nella zona della stazione ferroviaria di Rovello Porro. L’animale, apparso spaesato ma in buone condizioni, è stato preso in carico dalla polizia locale.

Sui social è subito circolato un appello per rintracciare il proprietario. Chi avesse informazioni o riconoscesse il cane è invitato a contattare direttamente il comando di polizia locale di Rovello Porro per agevolare il ricongiungimento con la famiglia. L’invito a condividere la segnalazione è stato rilanciato da diversi cittadini, nella speranza che il cane possa tornare a casa il prima possibile.

(foto: il cane che è stato trovato in zona stazione ferroviaria a Rovello Porro)

26102025