Cronaca

SARONNO – Momenti di apprensione ieri mattina nei pressi della stazione ferroviaria centrale di Saronno, dove un uomo di 39 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava a bordo di un monopattino elettrico.

L’allarme è scattato alle 7 in piazza Cadorna. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca insieme ai carabinieri della compagnia di Saronno. Secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l’uomo è stato soccorso in codice giallo, ma le sue condizioni si sono poi rivelate meno gravi del previsto: non è stato necessario il trasporto in ospedale.

L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della locale Compagnia, che hanno eseguito i rilievi del sinistro.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.