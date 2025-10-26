Città

SARONNO – “La Lega di Saronno esprime il massimo rispetto e sostegno nei confronti delle donne e degli uomini della Polizia Locale come ha sempre fatto e continuerà a fare sempre. Gli agenti della Polizia Locale ogni giorno garantiscono la sicurezza dei cittadini con professionalità e impegno. Le parole del segretario cittadino Angelo Veronesi, recentemente riportate dalla stampa sono state male interpretate: non erano rivolte agli agenti, ma all’amministrazione comunale, chiamata ad assumersi la piena responsabilità di una gestione della sicurezza che oggi appare debole e priva di una visione d’insieme”.

Inizia così la nota della Lega Saronno che risponde alla presa di posizione della segreteria regionale di Cse Flpl.

“La nostra critica – precisa il segretario leghista Angelo Veronesi – non riguardava la polizia locale, che anzi svolge un lavoro encomiabile con risorse limitate, ma un’amministrazione che non la valorizza e non la sostiene con una strategia chiara. Servono più uomini, più mezzi e una presenza costante sul territorio in collaborazione con le altre forze dell’ordine. Ci chiediamo se il prestito dei nostri agenti ad altri Comuni sia nella direzione di potenziare la sicurezza a Saronno, ma su questo si constata sempre un silenzio assordante da parte dell’amministrazione Pagani.

La Lega sottolinea come i risultati ottenuti dagli agenti dimostrino la loro competenza e dedizione. Tuttavia, senza un indirizzo politico deciso e un piano di sicurezza urbano serio, gli sforzi della Polizia Locale rischiano di restare isolati.

“Il nostro obiettivo – aggiunge Veronesi – è che la polizia locale venga messa nelle condizioni di lavorare al meglio, in sinergia con le altre forze dell’ordine e con strumenti adeguati. Chi difende la città dovrebbe essere difeso dall’amministrazione. Oggi quando ci sono gli appostamenti della polizia locale in stazione per controlli agli automobilisti, è evidente a chiunque passi di lì (anche ben documentabile) come ci siano gruppi di soliti noti, seduti a poche decine di metri, che ridono bellamente alle spalle degli agenti. E’ questo il rispetto che l’amministrazione Pagani ha dei nostri agenti esposti così ai soliti noti?”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09