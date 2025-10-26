Città

SARONNO – Oltre 10 chilometri a piedi “sulle orme di San Carlo Acutis”: nella mattinata di domenica scorsa un gruppo di ragazzi, famiglie e adulti del movimento Comunione e Liberazione è partito da Seveso (Monza Brianza) per arrivare in pellegrinaggio al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno. I partecipanti hanno preso parte alla Santa Messa delle 11.30 e, a seguire, hanno pranzato insieme in palestra, momento conclusivo della giornata di cammino e condivisione.

Il Santuario informa che è possibile organizzare pellegrinaggi di gruppi, movimenti, scuole, oratori o parrocchie. Per informazioni e prenotazioni:

Email: [email protected]

Telefono (segreteria a don Massimiliano Bianchi): 02 9603027.

Chi fosse interessato è invitato a contattare la segreteria per concordare date, orari e modalità di accoglienza.

Nel tempio sacro di piazza Santuario a Saronno è custodita, in via permanente, una reliquia del santo e c’è anche la “cassetta della posta” di San Acutis, dove è possibile lasciargli un messaggio o imbucare una preghiera.

