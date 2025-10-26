Cronaca

SARONNO – Aggredito per una catenina d’oro, è l’episodio avvenuto intorno alle 18.20 in via San Francesco su cui stanno indagando i carabinieri.

Venerdì pomeriggio un ragazzo di 26 anni è stato avvicinato da tre stranieri che lo hanno colpito con spray al peperoncino per strappargli dal collo una catenina in oro. L’aggressione è avvenuta in pochi istanti, mentre il giovane stava camminando lungo la strada.

Nonostante il bruciore agli occhi e lo spavento, la vittima non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale: si è recata subito alla compagnia dei carabinieri di Saronno per sporgere denuncia e raccontare quanto accaduto. Sul posto, oltre ai militari, è intervenuta anche un’ambulanza della Croce azzurra di Caronno, inviata da Areu in codice giallo per verificare le condizioni del ragazzo.

Le indagini dei carabinieri sono in corso per identificare i responsabili della rapina.

L’episodio si aggiunge a quello avvenuto poche ore dopo, nella serata di venerdì, quando una turista americana di 82 anni è stata borseggiata davanti alla stazione ferroviaria, derubata della borsa contenente denaro e documenti.

(foto archivio)

