SARONNO – Chiusa dai tempi della pandemia, la Casetta dell’acqua in piazza dei Mercanti è ormai abbandonata. Dove un tempo i cittadini si fermavano a riempire bottiglie di vetro e a scambiare due parole, oggi regnano il degrado e l’incuria: scritte vandaliche, ruggine, rifiuti accumulati e rubinetti chiusi da anni. Un simbolo di un’idea sostenibile, naufragata nel silenzio delle istituzioni e nell’indifferenza collettiva.

Anche se l’acqua distribuita a Saronno è di buona qualità, sono garantiti parametri microbiologici normali e non è necessario alcun intervento di clorazione, secondo quanto certificato dai monitoraggi effettuati regolarmente dagli enti preposti (gestore idrico, Ats, Regione Lombardia), ad oggi permane la preoccupazione per possibili contaminazioni nel comprensorio dell’ex Cantoni (PCE/TCE nella falda), che rimangono sotto osservazione da parte delle autorità sanitarie e ambientali.

Proprio per questo la Casetta dell’acqua, anche con l’erogazione di acqua gassata, avrebbe potuto e dovuto rappresentare un’alternativa concreta al consumo di acqua in bottiglia. Da anni gli italiani sono tra i maggiori consumatori di acqua in bottiglia (in media oltre 200 litri di acqua in bottiglia all’anno, secondo i dati pubblicati su Euronews nel mese di luglio 2024) contribuendo a un ciclo dannoso per l’ambiente: produzione energivora, trasporto inquinante, rifiuti difficili da smaltire.

Le bottiglie in PET spesso finiscono nei cestini o, peggio, nell’ambiente. Solo una parte viene realmente riciclata. Il resto alimenta il problema globale della plastica, contribuendo alla presenza di microplastiche nelle acque, nel suolo e perfino nel nostro corpo.

Restituire dignità alla casetta dell’acqua di piazza Mercanti non sarebbe solo un atto simbolico. Sarebbe un gesto concreto per la sostenibilità, per l’ambiente, per la salute dei cittadini. Un piccolo investimento per un grande cambiamento.

“Sostenibilità per Saronno” è la rubrica di ilSaronno dedicata a sostenibilità e cambiamenti climatici a cura dei volontari del progetto “Saronno x la terra” e nasce per raccontare e approfondire i temi (ambientali e non) della sostenibilità. Il progetto, che punta a rendere la città sostenibile entro il 2040, ha coinvolto 6000 studenti, centinaia di adulti, sette scuole superiori, dodici associazioni e l’Amministrazione comunale. Sono stati attivati tre Pcto e realizzato un questionario a cui hanno risposto oltre 2500 ragazzi. La rubrica propone aggiornamenti su clima, scelte politiche, innovazioni, buone pratiche e risponde alle domande dei cittadini. Tutti i contenuti sono basati su fonti ufficiali e certificate, per garantire informazioni affidabili e chiare su uno dei temi più rilevanti ed urgenti del nostro tempo.

