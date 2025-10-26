iltra2

TRADATE – Festa grande ieri alla parrocchia di Sant’Anna, nella frazione di Ceppine, dove 35 ragazzi e ragazze hanno ricevuto il sacramento della Cresima, accompagnati dalle loro famiglie, dai padrini e dalle madrine.

La celebrazione, curata dalla comunità pastorale di Tradate, ha rappresentato per i giovani un momento di passaggio significativo nel loro cammino di fede e di crescita all’interno della comunità; tanti i famigliari presenti in un clima di festa. L’invito, rivolto a tutti, è quello di continuare a vivere con impegno e partecipazione la vita parrocchiale anche dopo questo traguardo.

(foto: un momento a margine della cerimonia che si è svolta nella chiesa in località Ceppine)

