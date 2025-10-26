Volley

CARONNO PERTUSELLA – Nella terza giornata del campionato maschile di serie B di volley, si segnala sabato la sconfitta 3-1 in trasferta della Miretti Limbiate sul campo dello Yaka Malnate (parziali di 25-17, 25-19, 20-25, e 26-24); mentre la Ets Rossella Caronno ha espugnato il campo dell’Albisola, 2-3 (25.20, 21-25, 25-18, 21-25 e 14-16). Infine domenica sera è arrivata la vittoria della Pallavolo Saronno (foto) al palasport di Settimo Torinese contro i locali della Sant’Anna Tomcar, 1-3 (24-26, 25-19, 24-26 e 27-29) all’epilogo di un match molto combattuto.

Classifica dopo tre giornate: Yaka Malnate 9 punti, Ciriè 8, Garlasco e Res volley 7, Pallavolo Saronno, Ets Rossella Caronno e Novi Pallavolo 6, Npsg Trading e Albisola 4, Sant’Anna Tomcar 3, Volley Parella Torino 2, Diavoli rosa 1, Miretti Team Limbiate e Mondovì 0.