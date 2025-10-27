Cronaca

ORIGGIO – Traffico bloccato e colonne di fumo visibili a distanza nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 27 ottobre, sull’autostrada A8 Milano-Varese, dove un’auto ha preso fuoco nei pressi del chilometro 9, all’altezza di Origgio, poco prima del bivio con l’A9 in direzione Como-Chiasso.

Il veicolo, per cause ancora da accertare, è stato rapidamente avvolto dalle fiamme. La densa nube di fumo ha attirato l’attenzione degli automobilisti, costretti a rallentare o a fermarsi per permettere le operazioni di soccorso. Le ripercussioni sul traffico sono state immediate, con lunghe code in entrambe le direzioni: verso Origgio Ovest e Lainate, ma anche in direzione Milano.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Milano e Saronno, che hanno lavorato per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona. Presenti anche gli agenti della Polizia stradale, che hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti. L’area è stata messa in sicurezza e i tecnici stanno ora svolgendo gli accertamenti per capire cosa abbia provocato l’incendio del veicolo.

