Calcio femminile: la Caronnese women dilaga
27 Ottobre 2025
CARONNO PERTUSELLA – Successo convincente per la Caronnese Women, che nella terza giornata di Serie C (girone A) supera in casa l’Atletico Uri con un netto 5-1, rimontando lo svantaggio iniziale. Le ospiti passano al 4’ approfittando di un errore difensivo, ma la reazione delle rossoblù è immediata: dopo appena un minuto Barbini, servita da Manea, trova il pareggio. La Caronnese prende presto il controllo del gioco e al 34’ Badiali firma il sorpasso con un tiro dalla distanza che si infila sotto la traversa. Tre minuti più tardi Marina segna il 3-1 su assist di Barbini.
Nella ripresa le padrone di casa gestiscono il ritmo e chiudono la gara con altri due gol: al 75’ Pellegrinelli anticipa la difesa e realizza il 4-1, mentre al 76’ Dubini, di testa su calcio d’angolo, firma il definitivo 5-1.
(foto: un momento del match)
