Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 26 ottobre, spiccano un episodio di cronaca con una rapina violenta in centro a Saronno, l’edizione particolarmente partecipata della festa del Trasporto e le emozioni della cerimonia della Ciocchina. Tanti anche gli interessi per lo sport locale, con il derby dell’Fbc Saronno, e per la cronaca dal territorio, con un incendio notturno a Mozzate.

Un 26enne è stato aggredito in via San Francesco da due uomini che lo hanno rapinato con spray al peperoncino, portandogli via una collanina d’oro prima di fuggire.

Grande successo per la festa del Trasporto a Saronno, una delle edizioni più partecipate degli ultimi anni, con numerosi fedeli e cittadini presenti lungo il percorso della processione.

Durante la celebrazione, don Federico ha offerto una riflessione toccante sul significato del portare il crocifisso per le strade della città, come segno di accoglienza e condivisione.

A Mozzate una notte di paura in via Pellico, dove tre auto sono andate distrutte in un incendio scoppiato poco dopo le 3 del mattino; nessun ferito, ma tanti danni.

Il derby tra Fbc Saronno e Legnano ha attirato molti appassionati, con la diretta della partita seguita da tantissimi lettori curiosi di conoscere l’esito del confronto.

La cerimonia della Ciocchina ha regalato momenti di commozione e riconoscimenti, dai premi a Legnani e Scorza al plauso per i Micologici e gli Amici di Betania, fino agli applausi per Bini e Centemeri.

