Ieri su ilSaronno: rapinato con lo spray al peperoncino, festa del Trasporto con don Federico ed emozioni alla Ciocchina
27 Ottobre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 26 ottobre, spiccano un episodio di cronaca con una rapina violenta in centro a Saronno, l’edizione particolarmente partecipata della festa del Trasporto e le emozioni della cerimonia della Ciocchina. Tanti anche gli interessi per lo sport locale, con il derby dell’Fbc Saronno, e per la cronaca dal territorio, con un incendio notturno a Mozzate.
Un 26enne è stato aggredito in via San Francesco da due uomini che lo hanno rapinato con spray al peperoncino, portandogli via una collanina d’oro prima di fuggire.
Saronno, spray al peperoncino e collanina strappata: rapinato un 26enne in via San Francesco
Grande successo per la festa del Trasporto a Saronno, una delle edizioni più partecipate degli ultimi anni, con numerosi fedeli e cittadini presenti lungo il percorso della processione.
Festa del Trasporto, le foto di una delle edizioni più partecipate degli ultimi anni
Durante la celebrazione, don Federico ha offerto una riflessione toccante sul significato del portare il crocifisso per le strade della città, come segno di accoglienza e condivisione.
Trasporto, l’emozionante riflessione di don Federico: “Portare il Crocifisso per la città ci parla di accoglienza”
A Mozzate una notte di paura in via Pellico, dove tre auto sono andate distrutte in un incendio scoppiato poco dopo le 3 del mattino; nessun ferito, ma tanti danni.
Il derby tra Fbc Saronno e Legnano ha attirato molti appassionati, con la diretta della partita seguita da tantissimi lettori curiosi di conoscere l’esito del confronto.
Calcio Eccellenza, è tempo di derby per il Fbc Saronno: la diretta della gara contro il Legnano
La cerimonia della Ciocchina ha regalato momenti di commozione e riconoscimenti, dai premi a Legnani e Scorza al plauso per i Micologici e gli Amici di Betania, fino agli applausi per Bini e Centemeri.
Ciocchina 2025, emozioni e foto dei benemeriti: dalla commozione di Legnani e Scorza, allo sguardo al futuro dei micologici e degli Amici di Betania. Applausi per Bini e… Centemeri
