Città

SARONNO – Torna a Saronno la rassegna “Si può fare 4”, un ciclo di incontri dedicato a genitori, educatori e insegnanti, promosso con il patrocinio della Città di Saronno e in collaborazione con diverse realtà del territorio, tra cui gli Oratori di Saronno e Radiorizzonti in blu.

Il primo appuntamento è in programma lunedì 27 ottobre alle 21 all’oratorio di via Legnani: “Tra generativa e degenerativa: quale intelligenza (artificiale)?”, con don Giovanni Fasoli e la partecipazione della Fondazione Daimon. La serata affronterà il tema attualissimo dell’intelligenza artificiale, esplorando come le nuove tecnologie possano essere strumento di crescita o rischio di deriva, soprattutto in ambito educativo.

A seguire, altri tre incontri:

Mercoledì 19 novembre alle 21 : “La sicurezza nei luoghi educativi” al Collegio Arcivescovile Castelli.

Giovedì 4 dicembre alle 21: “Non fatevi rubare il futuro” con don Luigi Merola alla Parrocchia Santi Pietro e Paolo.

Venerdì 5 dicembre alle 10.30: incontro di don Luigi Merola con le scuole di Saronno al Teatro Giuditta Pasta.

L’iniziativa nasce dalla necessità di “Fare rete” per vincere le sfide dell’educazione: parlare di sicurezza, intelligenza artificiale e futuro con psicologi e personalità, anche religiose, che da sempre incontrano i giovani e da sempre lavorano con i giovani. Per questo Radiorizzonti InBlu, gli oratori della città di Saronno, le sei parrocchie della comunità pastorale “Crocifisso Risorto”, il collegio Arcivescovile Castelli, l’istituto Orsoline di San Carlo, l’ostituto Sant’Agnese, la fondazione Daimon, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Saronno organizzano, con il sostegno delle associazioni

genitori della scuole Ignoto Militi, Rodari, Collodi, Legnani, per il quarto anno il ciclo di incontri itineranti per genitori, insegnanti ed educatori.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09